Steuerhinterziehung: Haftstrafe – Ex-Bordellbetreiber akzeptiert Verurteilung nicht

Jürgen Rudloff legt gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung Revision ein. Die Haftstrafe muss er nun erst mal nicht antreten.

Das Urteil gegen den ehemaligen Betreiber des Paradise-Bordells Jürgen Rudloff ist vorerst nicht rechtskräftig. Der 72-Jährige hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das teilte das Landgericht auf Anfrage unserer Zeitung am späten Donnerstagabend mit. Die 6. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Stuttgart hatte den Angeklagten am 22. Januar wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Rudloff Steuern in Höhe von etwas über einer Million Euro in den Jahren 2013 bis 2017 nicht abgeführt hat.

Eine Million Steuerschuld Das Urteil war nach einem sich über sieben Monate erstreckenden Prozess gefallen. Die vom Gericht ermittelte Summe der nicht abgeführten Steuer setzt sich aus verdeckten Gewinnausschüttungen, Darlehenszahlungen und Beraterhonoraren zusammen. Größter Posten ist jedoch der Erlös aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen am Frankfurter Bordell Palace. In seinem Urteil geht die Wirtschaftsstrafkammer von einem Verkaufspreis von knapp unter zwei Millionen Euro aus. Rudloff will nur 300000 Euro erhalten haben.

Mit seinem Engagement in Frankfurt hatte der die Öffentlichkeit suchende Prostitutionsunternehmer 2002 sein Engagement in mehrere Großbordelle begonnen, die als Saunaklubs firmierten. 2008 folgte dann die Eröffnung des Paradise in Leinfelden-Echterdingen. Über lange Zeit hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart unter anderem gegen Rudloff wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Menschenhandel und der Zwangsprostitution sowie Betrug ermittelt. Ende 2014 war es dann zu einer Großrazzia gekommen. 2019 war der Bordellbetreiber ebenfalls von einer Kammer des Landgerichts Stuttgart zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden.

Vorerst Haftverschonung

Rudloffs Anwalt hat nun vier Wochen Zeit, den Revisionsantrag gegen die erneute Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zu begründen. Über die Annahme der Revision entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Sollte die Beschwerde angenommen werden, muss der Fall neu verhandelt werden. Bis zum Ausgang des Verfahrens muss der Verurteilte seine Strafe nicht antreten.