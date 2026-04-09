Steuergesetze in Italien: Ein Steuerparadies für Superreiche

Italien lockt Superreiche und Gutverdiener mit niedrigen Steuern. Immer mehr folgen dem Ruf.
Italien ist ein Steuerparadies – für Vermögende und Superreiche. Eingeführt hat die üppigen Steuervergünstigungen Ende 2016 ausgerechnet die Linksregierung unter Premierminister Matteo Renzi. Seither haben Tausende von Reichen aus aller Welt von den vorteilhaften Regelungen im Bel Paese Gebrauch gemacht. Neue Steuergesetze in Großbritannien haben zuletzt zu einem wahren Exodus vermögender Briten vor allem nach Mailand geführt.