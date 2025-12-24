1 Für Monika Schnitzer ist die aktuelle Regelung bei der Erbschaftssteuer ungerecht. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

Gemälde, Oldtimer oder Privatjet - bei Firmenerben gäbe es oft mehr zu holen, als das Betriebsvermögen, sagt Monika Schnitzer. Sie setzt deshalb bei der Erbschaftsteuer auf das Verfassungsgericht.











Düsseldorf - Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen."