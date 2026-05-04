Trotz Steuerermäßigung zum 1. Mai sinken die Spritpreise nicht um rund 17 Cent. Kritiker der Ölkonzerne – wie der Landesminister Peter Hauk – wollen dies nicht auf Dauer hinnehmen.
Der Sprit verbilligt sich trotz Tankrabatts nicht so stark wie erhofft. Laut dem Bundeskartellamt sind die Preise am 1. Mai um knapp 13 Cent gefallen und seither wieder leicht angestiegen. „Die Steuersenkung soll Verbraucher und die Wirtschaft in einer schwierigen Phase entlasten“, mahnt der Amtspräsident Andreas Mundt. „Die Mineralölkonzerne sind allenfalls Treuhänder der Entlastung, sie ist nicht für sie bestimmt und muss bei den Kunden ankommen.”