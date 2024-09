Steuerbetrug in Milliardenhöhe: Gesetz torpediert Cum-Cum-Aufklärung

Steuerbetrug in Milliardenhöhe

1 Protest vor dem Prozessbeginn gegen einen Cum-Ex-Steuerbetrüger Foto: dpa/Thomas Banneyer

Eigentlich soll die Wirtschaft von Bürokratie entlastet werden. Aber ein geplantes Gesetz dazu torpediert die Aufklärung von Steuerdelikten. Das ruft harsche Kritik hervor.











Es könnte eine Gesetzesnovelle werden, die Steuerkriminelle jubeln lässt. „Sobald das Gesetz in Kraft ist, werfen die ihre Schredder an“, fürchtet Anne Brorhilker. Als Ex-Staatanwältin und Deutschlands lange führende Ermittlerin bei Steuerbetrug per sogenannter Cum-Ex-Aktiengeschäfte weiß die Geschäftsführerin der Bürgerorganisation Finanzwende, wovon sie spricht. Im Fokus hat sie mit Cum-Cum-Geschäften nun eine Variante des organisierten Steuerbetrugs, der bis 2020 allein geschätzte knapp 30 Milliarden Euro aus dem Steuersäckel geraubt haben dürfte und wohl bis heute weitergeht. Um solche Fälle strafrechtlich zu ermitteln, braucht es Buchungsbelege. Die Aufbewahrungsfristen dafür sollen nun per neuem Bürokratie-Entlastungsgesetz aber sinken.