Stetten im Kreis Esslingen: „Befördert Mülltourismus“ – Stuttgarter ärgert sich über Abfallbetrieb

Ein Stuttgarter fühlt sich von Mitarbeitern der Entsorgungsstation in Stetten (Kreis Esslingen) schikaniert und wirft dem Abfallbetrieb vor, Mülltourismus zu fördern.
Eigentlich wollte Bernd Kußmaul nur die Überbleibsel einer alten Wohnküche entsorgen. Künftig werde er die Wertstoffhöfe im Kreis Esslingen nicht mehr nutzen – auch wenn er eigentlich dazu verpflichtet sei, sagt er. Erbost hat ihn die aus seiner Sicht „unverschämte Behandlung“ an der Entsorgungsstation im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten. Darüber, wie er behandelt wurde, sei er „regelrecht geschockt“ gewesen, sagt er. Den Abfallbetrieben wirft er vor, Mülltourismus zu fördern. Was ist passiert?