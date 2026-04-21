Stetten im Kreis Esslingen: „Befördert Mülltourismus“ – Stuttgarter ärgert sich über Abfallbetrieb

Eigentlich wollte Bernd Kußmaul nur die Überbleibsel einer alten Wohnküche entsorgen. Künftig werde er die Wertstoffhöfe im Kreis Esslingen nicht mehr nutzen – auch wenn er eigentlich dazu verpflichtet sei, sagt er. Erbost hat ihn die aus seiner Sicht „unverschämte Behandlung“ an der Entsorgungsstation im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Stetten. Darüber, wie er behandelt wurde, sei er „regelrecht geschockt“ gewesen, sagt er. Den Abfallbetrieben wirft er vor, Mülltourismus zu fördern. Was ist passiert?

Kußmaul, der selbst in Stuttgart wohnt, besitzt ein Reihenhaus in Bonlanden, das derzeit renoviert wird. Anfang Februar sei Sperrmüll, der bei den Arbeiten angefallen war, von den Abholern „regelrecht zerfleddert“ worden. Der Gehweg sei nicht mehr nutzbar gewesen. Kußmaul sagt, Nachbarn hätten das Vorgehen der Müllwerker beobachtet, er habe später auch eine Entschuldigung dafür erhalten, wie die Reste zurückgelassen wurden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (AWB) teilt auf Nachfrage dazu lediglich mit, es habe sich bei dem Müll „nicht ausschließlich um Sperrmüll“ gehandelt.

Derselbe Hänger, unterschiedliche Preise

Letztlich musste Kußmaul das, was liegen blieb, selbst entsorgen. Das tat er an der Entsorgungsstation Sielminger Straße. Die nächstgelegene und eine, die für Müll, der im Kreis Esslingen anfällt, zuständig ist. Drei Hänger voll brachte der Hausbesitzer dorthin, zweimal zahlte er 38 Euro, einmal 26 Euro – alles lief reibungslos. Beim vierten Mal, einige Wochen später, war das nicht mehr so.

Obwohl er am Ostersamstag mit demselben Hänger kam, und dieser laut Kußmaul in etwa so beladen war wie beim vergangenen Besuch, habe der Mitarbeiter, der an dem Tag Dienst tat, plötzlich 100 Euro verlangt. Kußmaul wandte ein, dass er beim letzten Mal weniger gezahlt hatte. „Das ist ja eine normale, menschliche Reaktion“, sagt er.

So ließen die AWB-Mitarbeiter den Sperrmüll in Bonlanden zurück. Foto: privat

Offenbar entbrannte über die Müllmenge eine kleine Diskussion, die der Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs damit beendete, dass er einen Zollstock zückte, den Hänger vermaß – und 150 Euro verlangte. Bernd Kußmaul sagt, das habe er getan, um ihn „mundtot“ zu machen und ihm „eins auszuwischen“. Marian A. Hummel, Abteilungsleiter Kommunikation und Logistik beim AWB, sieht das ganz anders. Kußmaul sei mit dem Preis nicht einverstanden gewesen, deshalb sei nachgemessen worden. Hummel spricht von einem „transparenten und nachvollziehbaren Vorgang“.

Außerdem verweist die AWB auf die unterschiedlichen Preise für unterschiedliche Arten von Müll, diese seien unter anderem im Eingangsbereich der Anlage einsehbar. Der Kunde habe im Februar neben Altholz eine Kleinmenge Restabfall abgeliefert. Im April habe er ebenfalls Restabfall angeliefert – allerdings deutlich mehr. So jedenfalls sieht es die AWB. Kußmaul beharrt darauf, dass sich die Mengen nicht groß unterschieden hätten. Außerdem sagt er: „Ich habe den Müll auch immer im selben Container entsorgt.“ Die Argumentation mit unterschiedlichen Müllarten sei Augenwischerei.

„Ich habe gelesen, dass Mülltourismus eigentlich vermieden werden soll“

Besonders ärgert Kußmaul, dass die Mitarbeiter offenbar der Meinung waren, sie täten ihm noch einen Gefallen. Ein Mitarbeiter habe ihm nach dem Disput erklärt, „ich müsste hier ja nicht anliefern und könne es mit Stuttgarter Kfz-Kennzeichen ja auch dort entsorgen, wo ich herkomme“, sagt er. „Ich habe immer wieder gelesen, dass Mülltourismus eigentlich vermieden werden soll, oder täusche ich mich da?“, fragt sich Kußmaul. Was er meint: Müll soll eigentlich möglichst dort entsorgt werden, wo er anfällt. Diejenigen, die ihn loswerden wollen, sollen nicht unnötig weite Wege fahren. Regelungen hierzu wurden vor allem auf internationaler Ebene getroffen, gelten aber auf Bundes- und Landesebene. So lobt das baden-württembergische Umweltministerium in seinem „Abfallwirtschaftsplan“, dass im Südwesten „Nähe und Autarkie unsinnigen Mülltourismus“ verhindern würden.

Laut den Satzungen und Regelwerken des Landkreises Esslingen sind sowohl Mieter als auch Haus- und Wohnungsbesitzer berechtigt, die Wertstoffhöfe zu nutzen. „Den Vorwurf der Förderung von Mülltourismus weisen wir als Überspitzung der Tatsachen zurück“, sagt Marian A. Hummel, Abteilungsleiter Kommunikation und Logistik beim AWB. Es sei nicht nachweisbar gewesen, woher der Müll stamme. „Eine Förderung von Mülltourismus wird von uns definitiv nicht betrieben und ist in diesem Fall für uns auch nicht erkennbar.“

Bernd Kußmaul will künftig nach Stuttgart fahren, wenn er wieder mal Müll entsorgen muss, der nicht in die Tonne darf und auch nicht als Sperrmüll gilt. „Da ist es auch fast ein Drittel billiger.“