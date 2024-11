Stetten am kalten Markt: Sechs Verletzte bei Unfall auf Landstraße

Stetten am kalten Markt

Ein Autofahrer will mit seinem Fahrzeug eine Landstraße in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) überqueren. Doch er übersieht ein anderes Fahrzeug. Sechs Personen wurden verletzt, darunter auch Minderjährige.











Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch Minderjährige. Ein 78-Jähriger habe mit seinem Fahrzeug die Landstraße überqueren wollen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei habe er ein Auto übersehen, das auf der Landstraße fuhr. Dieses stieß in das Fahrzeug des 78-Jährigen. Ersten Erkenntnissen nach soll es stark nebelig gewesen sein.