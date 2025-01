Sternsinger in Waiblingen: Den Segen gibt es auch ohne schwarze Schminke

1 Jedes Haus, das die Sternsinger besuchen, bekommt den Segensspruch. Foto: Eva Herschmann

Allerorten sind die Sternsinger durch die Straßen gezogen und haben ihre Stimmen für Kinderrechte erhoben, auch in Waiblingen.











Die Segensmission beginnt in den Jugendräumen der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius in Waiblingen. Die neunjährige Pauline greift nach dem Stab mit dem Stern, „Kaspar“ Alina, 13 Jahre, die elfjährige Luisa alias Balthasar und der acht Jahre alte Rafael, der als Melchior geht, rücken ihre Kronen zurecht. Alle werfen sich lange Umhänge um die Schultern. 15 bestellte Hausbesuche in der Waiblinger Kernstadt warten an diesem Sonntag auf die Sternträgerin und die Heiligen Drei Könige.