Sternschnuppen Geminiden In der Nacht auf 13. Dezember lohnt der Blick nach oben

Von red/dpa 11. Dezember 2017 - 10:13 Uhr

Die Sternschnuppen Geminiden kommen. In Deutschland stehen die Chancen bei zumindest stellenweise gutem Wetter auf einen Blick gar nicht schlecht. (Archivfoto) Foto: dpa

Im Kalender der Sternschnuppen-Fans naht der nächste Termin: In der Nacht auf den 13. Dezember kommen die Geminiden mit bis zu 120 Meteoren pro Stunde. Die Chancen auf einen Blick sind gar nicht so schlecht.

Offenbach/Heppenheim - Sternschnuppen-Fans können wieder ein Himmelspektakel bestaunen. Die Geminiden erreichen mit bis zu 120 Meteoren pro Stunde in der Nacht auf den 13. Dezember ihren Höhepunkt. „In Deutschland liegen die Chancen für einen Blick bei über 50 Prozent“, sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Montag. „Es gibt immer wieder Wolkenlücken und nur vereinzelte Schauer.“

Im Ausland seien die Aussichten im Landesinneren von Spanien und Portugal gut, auch in Südfrankreich und Südosteuropa. Schlechteres Wetter wird vorhergesagt etwa für Finnland, Westrussland, Polen, Slowenien und Italien. Die Geminiden scheinen dem Sternbild Zwillinge zu entströmen und schießen in alle Richtungen.

Schauspiel dauert die ganze Nacht

Ein Beobachten dürfte nicht schwierig sein: „Man muss nur einen dunklen Ort aufsuchen“, sagte Sirko Molau von der Vereinigung der Sternfreunde, die ihren Sitz im südhessischen Heppenheim an der Bergstraße hat. „Wenn die Sicht zum Himmel frei ist, reicht das aus.“ Die Sternschnuppen seien auch die gesamte Nacht zu beobachten. „Da kann man gleich noch oben schauen, wenn es dunkel geworden ist.“

In diesem Jahr stehen noch die Ursiden im Kalender. Das Maximum dieser Sternschnuppen wird in der Nacht vom 20. auf 21. Dezember erwartet. Allerdings wird mit nur zehn Meteoren pro Stunde gerechnet.