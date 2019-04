1 Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (4.v.l.) begrüßt am Stuttgarter Hauptbahnhof die Extremsportler Daniel Unger, Norman Bücher, Joey Kelly, Martin Schedler und Stefanie Saul (von lins nach rechts). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wo der Extremsportler Joey Kelly auftaucht, sind ungewöhnliche Sportereignisse nicht weit. Am Stuttgarter Hauptbahnhof fiel der Startschuss für den Langstreckenlauf der Initiative „bwegt“.

Stuttgart - Rennende Menschen sind am Stuttgarter Hauptbahnhof zwar keine Seltenheit. Doch den Zugreisenden bietet sich am frühen Samstagmorgen ein besonderes Spektakel. Fünf Extremläufer, darunter der Musiker und Abenteurer Joey Kelly, starten zu einem Langstreckenlauf entlang der Gäu- und Murrbahn. Fast pünktlich um 7.10 Uhr gibt Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) den Startschuss zum sogenannten Sternlauf der Initiative „bwegt“.

Sternlauf deshalb, weil sich die Sportler vom gemeinsamen Start in Stuttgart aus sternförmig in alle vier Himmelsrichtungen im Ländle bewegen und sich die insgesamt 350 Kilometer lange Strecke somit aufteilen. Ziel sind die jeweiligen Endstationen der Gäu- und Murrbahn, wo ein gebührender Empfang wartet.

Menschen sollen auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen

Extremsportlerin Steffi Saul aus Welzheim läuft die ihr bekannte Strecke in den Norden, nach Crailsheim. Der Läufer und Abenteurer Norman Bücher hat das westlich von Stuttgart gelegene Freudenstadt zum Ziel. Triathlet Daniel Unger und Ultramarathon-Läufer Martin Schedler legen gemeinsam die Strecke nach Konstanz zurück. Auf Joey Kelly entfällt die kürzeste Distanz: Weil er am Vormittag einen Vortrag in Heilbronn hält, läuft er nur für etwa eine Stunde östlich von Stuttgart.

Den Lauf lasse er sich aber trotzdem nicht entgehen. Wie die anderen vier Sportler will er mit seiner Teilnahme die Menschen zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen. Das deckt sich mit der Botschaft der Initiative „bwegt“, hinter der sich das baden-württembergische Verkehrsministerium und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) verbirgt. „Neue Züge, Strecken und Taktungen sollen die Menschen zum Bahnfahren animieren“, erklärt Verkehrsminister Hermann.

Einige Stücke werden per Bahn absolviert

Er nennt die Initiative einen „Kraftakt“, ähnlich dem Kraftakt den die Läufer beim Sternlauf zu meistern haben. Vor allem Daniel Unger und Martin Schedler haben sich mit der rund 180 Kilometer langen Strecke nach Konstanz einiges vorgenommen. „Wir laufen so viel wie möglich, aber die komplette Distanz ist natürlich nicht an einem Tag machbar. Das wäre Weltrekord“, sagt Unger. Darum steigen sie an den steilsten Abschnitten in die bereitstehende Bahn. Die Stopps haben sie vorab vereinbart. Auch Steffi Saul und Norman Bücher handhaben das so.

Die einzige Frau im Bunde läuft etwa 64 Kilometer. Für die 36-Jährige ein Leichtes: Die Feuerwehrfrau meisterte unter anderem eine 300 Kilometer lange Strecke in einer 25 Kilogramm schweren Feuerwehrausrüstung. Auch Bücher plant Großes. Er will in den nächsten sieben Jahren auf den sieben Kontinenten 20.000 Kilometer zurücklegen. Und auf den geschonten Joey Kelly wartet ebenfalls das nächste Abenteuer: Am Dienstag läuft er einen Marathon am Nordpol. Bei den Extremläufern reißen die Spektakel also nicht ab.