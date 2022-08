1 Insgesamt 1,8 Millionen Euro kostet die Sanierung der Tunneldecke. Foto: cf/cf

Auf Ludwigsburgs bekanntester Kreuzung wird seit Mitte April die Tunneldecke der Bundesstraße 27 saniert. Doch das Projekt läuft nicht so rund, wie sich das die Stadt erhofft hat. Beim Entfernen des Materials, mit dem die Fugen abgedichtet waren, wurden Spuren von Asbest gefunden – bei einer routinemäßigen Probe des Aushubmaterials. Seither ruht die Baustelle, da die Entfernung nur von einer Fachfirma übernommen werden darf. Diese startet nun an diesem Mittwoch, 17. August, mit ihrer Arbeit. Für Passanten wie Anwohner bestehe dabei keine Gefahr, teilt die Stadt mit.

Entwässerung der Grünflächen wird erneuert

Im Zuge der Erneuerung der Abdichtung der Fahrzeugunterführung wird auch die Entwässerung der auf dem Bauwerk befindlichen Grünflächen erneuert. Auf beiden Seiten des Bauwerks müssen dafür Leitungen verlegt werden. Auf der westlichen Seite wird zusätzlich eine Wasserleitung in die Grünfläche eingezogen. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung der beiden Rampen der Schlossstraße erfolgen – dies geschieht vom 22. bis 27. August. Die B27 ist von der Sperrung nicht betroffen. Der Verkehr wird über den U-Turn auf Höhe der Karlstraße umgeleitet. Hier wird für die Dauer der Vollsperrung die Grünzeit verlängert.

Verkehr wird über den U-Turn auf Höhe der Karlstraße umgeleitet

Fahrzeuge aus Bietigheim-Bissingen und Marbach mit Fahrtziel Innenstadt oder Oststadt können auf der B27 bis zum U-Turn auf Höhe der Karlstraße bleiben, diesen dann nutzen und über die südliche Rampe auf die Kreuzung fahren und dann entsprechend ihren Fahrzielen weiter. Fahrzeuge aus Richtung Innenstadt und Oststadt fahren an der Sternkreuzung am Kreisverkehr in Richtung Stuttgart auf die B27 und nutzen den U-Turn auf Höhe der Karlstraße. Von dort geht es durch den Tunnel Richtung Bietigheim-Bissingen und Marbach.

Durch die Sperrung der Rampen müssen die Buslinien 421, 424, 427,430, 444 und N41 umgeleitet werden. Die Haltestellen Residenzschloss, Rathaus und Arsenalplatz entfallen auf diesen Linien.