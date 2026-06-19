Rauf in den Sattel und rein nach Stuttgart: Bei einer landesweiten Sternfahrt demonstrieren Radfahrer für mehr Sicherheit. Dafür werden B14 und Kappelbergtunnel zeitweise gesperrt.
Aus allen Himmelsrichtungen machen sich am Sonntag, 21. Juni, Radlerinnen und Radler auf den Weg nach Stuttgart. Anlass ist die Sternfahrt unter dem Motto „Die Zukunft fährt Rad“, zu der ein Bündnis aus Organisationen wie ADFC, VCD, Fridays for Future, Bike Bridge, Kidical Mass und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aufruft. Die Botschaft hinter der Aktion lautet: „Radfahren muss für alle möglich, sicher, komfortabel und selbstverständlich sein!“