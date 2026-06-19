Rauf in den Sattel und rein nach Stuttgart: Bei einer landesweiten Sternfahrt demonstrieren Radfahrer für mehr Sicherheit. Dafür werden B14 und Kappelbergtunnel zeitweise gesperrt.

Aus allen Himmelsrichtungen machen sich am Sonntag, 21. Juni, Radlerinnen und Radler auf den Weg nach Stuttgart. Anlass ist die Sternfahrt unter dem Motto „Die Zukunft fährt Rad“, zu der ein Bündnis aus Organisationen wie ADFC, VCD, Fridays for Future, Bike Bridge, Kidical Mass und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aufruft. Die Botschaft hinter der Aktion lautet: „Radfahren muss für alle möglich, sicher, komfortabel und selbstverständlich sein!“

Ziel der Radfahrer, die in mehr als 50 Kommunen in Baden-Württemberg starten, ist der Karlsplatz in Stuttgart, wo um 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung startet. Zuvor gibt es aber einen Zwischenstopp in Waiblingen mit einer kleinen Kundgebung am Bahnhof. Dort treffen sich die Radfahrer, die auf verschiedenen Routen aus Aalen, Backnang, Fellbach, Winnenden und Remseck kommen. Die Radler aus dem Raum Backnang treffen sich um 11.45 Uhr am dortigen Bahnhof, für die Teilnehmenden aus Berglen ist um 12.10 Uhr das Gemeindehaus in Rettersburg der Treffpunkt. Am Brunnen in der Winnender Marktstraße trifft man sich um 12.45 Uhr.

Die Stopps im Remstal sind: um 11.45 Uhr auf dem Schorndorfer Marktplatz, um 12 Uhr am Bahnhof in Winterbach, um 12.20 Uhr in Grunbach am Wasserschöpferin-Brunnen und um 13 Uhr in Weinstadt bei der Buswendeschleife am Bildungszentrum. Die Teilnehmenden aus Fellbach treffen sich um 13.20 Uhr am Stuttgarter Platz.

Kundgebung in Waiblingen am Bahnhof

Gegen 13.45 Uhr beginnt dann am Bahnhof Waiblingen die Zwischenkundgebung, auf der unter anderem die Landtagsabgeordnete Swantje Sperling (Grüne) und der Landrat Richard Sigel sprechen werden. Mit der Sternfahrt machen die Veranstalter auf ihre Forderungen aufmerksam: den zügigen Ausbau eines durchgängigen Radnetzes in Stadt und Land, mehr Radschnellwege und sichere Radwege entlang von Landes- und Bundesstraßen.

Anschließend, wohl gegen 14.25 Uhr, schwingen sich die Teilnehmer wieder auf ihre Räder und machen sich, von der Polizei begleitet, auf den Weg nach Stuttgart. Und zwar über die B-14-Einfahrt Waiblingen-Süd auf die Bundesstraße 14 und durch den Kappelbergtunnel. Diese sind deshalb für alle anderen Verkehrsteilnehmer gesperrt. Autofahrer sollten zwischen etwa 14.30 und 15.30 Uhr einen großen Bogen um diesen Bereich machen.

Schon bei der Sternfahrt 2025 waren mehr als tausend Radler durch die rund 1,6 Kilometer lange Röhre des Kappelbergs in Richtung Stuttgart gefahren. Damals stürzte ein 64-Jähriger in diesem Bereich und erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf.