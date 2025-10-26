Sternenhimmel im November: Wann sieht der Vollmond dieses Jahr am größten aus?

Die ersten Wintersternbilder sind bereits im Osten und Südosten erschienen: Orion, Stier und Zwillinge – Ein Blick auf Sonne, Mond und Sterne im Novembe
Am frühen Abendhimmel kann schon Saturn im Osten gesehen werden. Der Ringplanet hält sich im Wassermann auf. Aus der zweiten Nachthälfte zieht er sich allmählich zurück. Im Teleskop zeigt sich der Ring des Saturns extrem schmal. Denn gegenwärtig ist die Ringneigung zur Erde sehr gering, man blickt fast genau auf die Ringkante. Jupiter in den Zwillingen dominiert mit seinem Glanz den Nachthimmel. Er steht unübersehbar ein wenig südlich der beiden Zwillingshauptsterne, dem Brüderpaar Kastor und Pollux. Mars hat sich längst vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt unsichtbar am Taghimmel.