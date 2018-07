Sternenhimmel im August Vier Planeten strahlen um die Wette

Von Hans-Ulrich Keller 30. Juli 2018 - 17:43 Uhr

Farbenfrohe Himmelslandschaft: So betitelt die Europäische Südsternwarte dieses Bild des Sternhaufens RCW38, das bei Tests mit einem neuen Optiksystem namens Graal aufgenommen wurde. Es zeigt die Sterne und Wolken aus hell leuchtendem Gas in feinsten Details, mit dunklen Staubfäden, die sich durch den hellen Kern dieser jungen Sternsammlung ziehen. Foto: Eso

Der August gilt als Sternschnuppenmonat. Doch nicht nur das. Auch Venus, Jupiter, Saturn und Mars zeigen sich am Nachthimmel – und Merkur taucht am am frühen Morgen auf.

Stuttgart - Vier helle Planeten schmücken den abendlichen Nachthimmel. Im Westen strahlt die glänzende Venus, im Südwesten sieht man den hellen Jupiter, im Süden steht der bleiche, gelbliche Saturn, und im Südosten zieht der rötliche Mars die Blicke auf sich. In der letzten Augustwoche zeigt sich auch der selten zu sehende Merkur in der Morgendämmerung.