Gibt es heute eine Sternenexplosion zu sehen?

1 Die Nova wäre mit bloßem Auge zu sehen (Symbolbild). Foto: Triff / shutterstock.com

Berechnungen eines Wissenschaftlers zufolge könnte am 27. März eine Sternenexplosion am Himmel sichtbar sein – mit bloßem Auge. Doch wie realistisch ist das?











Der Astronom Jean Schneider vom Observatoire de Paris hat im Herbst 2024 ein Paper in den Research Notes of the AAS veröffentlicht. Darin nennt er unter anderem den 27. März 2025 als möglichen Termin für den Ausbruch des Sterns T Coronae Borealis – kurz T CrB. Sollte es tatsächlich zu dieser sogenannten Nova kommen, wäre der Stern für wenige Tage so hell, dass man ihn ohne Teleskop sehen könnte. Ein äußerst seltenes und spektakuläres Ereignis. Doch passiert es wirklich schon heute?