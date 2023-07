1 Bei Gault & Millau fanden die verdeckten Proben diesmal in Fellbach statt. Foto: Stoppel

Christian Dautel mischt in der Spitze mit – aber auch andere hiesige Wengerter sammeln Sterne in den Weinführern.









Ludwigsburg - Das Anbaugebiet Württemberg ist, folgt man den Neuausgaben der maßgeblichen Weinführern, nicht nur an der deutschen Spitze vertreten, sondern stellt zunehmend auch Betriebe in der Fünf-Sterne-, beziehungsweise -Traubenkategorie – also der Weltklasse. Den Kreis Ludwigsburg vertritt in dieser Kategorie bereits seit einigen Jahren das Weingut Dautel aus Bönnigheim. Zusammen mit den Fellbacher Betrieben Aldinger und Schnaitmann (Rems-Murr-Kreis) bildet das Bönnigheimer Weingut auch in diesem Jahr wieder das Trio, das beispielsweise im Weinführer „Eichelmann“ Deutschlands Weine mit der Maximalausbeute von fünf Sternen die Wertung für Württemberg anführt.