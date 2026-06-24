Sterne-Verleihung in Frankfurt: Zwei neue Michelin-Sterne glänzen, einer ist erloschen

Stuttgarts jüngstes Gourmetrestaurant Laesâ ist in den Sterne-Himmel aufgestiegen. Tim Striegel erhält für sein Das Philippin die Auszeichnung. Ein Restaurant geht leer aus.
Das Team ist der Gewinner: Moritz Bilsing und Emilio Löffler reisten zu zweit nach Frankfurt am Main, um den ersten Stern fürs Laesâ entgegenzunehmen. Tim Striegel betont ebenfalls gleich nach der Verleihung, dass es in seinem Rutesheimer Restaurant Das Philippin nur deshalb so hervorragend läuft, weil alle Mitarbeiter „mit viel Herzblut“ dabei sind. Zusammen haben die drei jungen Köche für zwei neue Sterne am Gourmethimmel über Stuttgart und der Region gesorgt. Die Speisemeisterei bleibt nach wie vor das einzige Zwei-Sterne-Restaurant. Auch alle anderen 18 Lokale konnten ihr Michelin-Niveau halten – bis auf eines. Das Hegel Eins hat seinen Stern verloren. „Das ist schade, aber deshalb geht die Welt nicht unter“, sagt der Inhaber Jan Tomasic, der seit Dezember auf seinen ausgezeichneten Küchenchef Felix Herp verzichten muss. Dafür haben sich die Befürchtungen der Brüder Maerz von der Rose in Bietigheim nicht bewahrheitet.