Sterne-Küche und ihre Fans: Stuttgarter Stammgäste bleiben ihren Köchen auf ewig treu

Manche Köche haben regelrechte Fans: Zum Fünfjährigen des Nagare kommen Gäste vom legendären Flughafen-Restaurant Top Air. Auch nah München zieht es Stuttgarter Gourmets.
Für Stuttgarter Gourmets hatte die Corona-Pandemie schmerzhafte Folgen: Sie mussten sich von ihren Lieblingsköchen verabschieden. „Wo sollen wir denn hingehen?“ wird Marco Akuzun noch immer gefragt – fünf Jahre nach dem Aus des legendären Top Air, das bis dato einzige mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Flughafen-Restaurant der Welt. Jetzt lässt der Spitzenkoch die alten Zeiten noch einmal mit seinem ehemaligen Mitarbeiter Shinichi Nakagawa in dessen Restaurant Nagare aufleben.