So erkennen Sie die Riesenplaneten Jupiter und Saturn am Nachthimmel

Die herbstliche Tagundnachtgleiche steht an. Was sich sonst am nächtlichen Himmel tut – und welche Sternenbilder sie wann besonders gut sehen können.











Stuttgart - Die beiden hellen Riesenplaneten Jupiter und Saturn leuchten im September am abendlichen Sternenhimmel. Mit Einbruch der nun immer früher einsetzenden Dunkelheit sieht man Jupiter als auffällig hellen Lichtpunkt im Südwesten. Er hält sich im unscheinbaren Sternbild Schlangenträger auf. Deutlicher ist der rote Riesenstern Antares im Skorpion zu erkennen, von dem sich Jupiter langsam in östlicher Richtung entfernt. Jupiter ist abends immer kürzer sichtbar: Geht er Anfang September zwanzig Minuten vor Mitternacht unter, so verabschiedet er sich zu Monatsende bereits kurz vor 21 Uhr von der Himmelsbühne.