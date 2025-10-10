Zwei Tage nach Joan Kennedys Tod wird bekannt: Sie starb an den Folgen einer fortgeschrittenen Demenz - eine Diagnose, von der die Öffentlichkeit bislang nichts wusste.
Zwei Tage nach dem Tod von Joan Bennett Kennedy (1936-2025) gibt es neue Informationen zu den Todesumständen. Wie laut "People" aus der Sterbeurkunde hervorgeht, starb die erste Ehefrau des früheren Senators Ted Kennedy (1932-2009) an den Folgen einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung - eine Diagnose, die bislang nicht öffentlich bekannt war. Als weiterer beitragender Faktor wird dem Bericht zufolge Alkoholismus "in Remission" genannt. Über ihre Alkoholsucht hatte Kennedy offen gesprochen.