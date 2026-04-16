Alles wird teurer – in Leinfelden-Echterdingen gilt das auch für das Lebensende. Die klamme Stadt will an den Bestattungsgebühren drehen. In einem Fall wird es aber günstiger.
Der Stadt Leinfelden-Echterdingen geht es wie vielen Kommunen: Sie muss aufgrund ihrer angespannten Haushaltslage an mehr Einnahmen kommen. Und geht nun auch an jene Gebühren ran, die anfallen, wenn Menschen sterben. Die Stadt hat nach knapp zehn Jahren ihre Friedhofs- und Bestattungsgebühren neu kalkulieren lassen. Ein neues Berechnungsmodell wurde zugrunde gelegt. Das erklärte Ziel: Bei steigenden Kosten soll der städtische Zuschuss nicht nach oben gehen. Die Folge: Gibt der Gemeinderat Ende des Monats grünes Licht, müssen Angehörige von Mai an zum Teil deutlich mehr für die Bestattung ihrer Liebsten bezahlen. Dennoch muss die Kommune 932 000 Euro pro Jahr in das Bestattungswesen investieren. Das ist die Summe, die eben nicht durch die Gebühren abgedeckt ist.