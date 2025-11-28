Sterben in Karl-Marx-Stadt : Darum geht es im neuen Album von Kraftklub

13 Jahre nach ihrem Debüt greifen Kraftklub auf ihrem neuen Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" Themen wie Vergänglichkeit, Abschied und Ende auf - laut, wild und erstaunlich lebensbejahend.
Ob Chemnitz, Mexiko oder Friedhof - diese Party nimmt offenbar kein Ende. Dreizehn Jahre nach ihrem Debüt setzen sich Kraftklub auf ihrem neuen Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" mit dem Tod in all seinen Abstufungen auseinander. Es geht um verschwendete Zeit, das Ende einer Beziehung, um Ungesagtes - und ziemlich viel ums Rauchen, was ja auch ganz gut zum Thema passt. Stichwort: "Wenn ich tot bin, fang ich wieder an zu rauchen."