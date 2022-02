Hier verdient man in Deutschland am meisten

Beim Thema Gehalt hüllen sich viele Menschen in Schweigen. Die Online-Jobplattform StepStone hat nun einen großen Gehaltsreport veröffentlicht. Baden-Württemberg und Stuttgart stehen jeweils weit oben.















Wenn es ums Gehalt geht, sind viele Menschen neugierig, aber die wenigsten geben gerne selbst etwas preis. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat das Online-Jobplattform StepStone 600.000 Gehaltsdaten ausgewertet und den Gehaltsreport 2022 veröffentlicht. Dieser ist in verschiedene Punkte unterteilt.

Das Brutto-Mediangehalt in Deutschland liegt bei 44.074 Euro. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte liegt. Es gibt also genauso viele Gehälter, die darunter und darüber stehen. Er ist dadurch realistischer als der Durchschnittswert, bei dem sehr hohe und sehr niedrige Gehälter den Wert stärker beeinflussen, schreibt Stepstone zur Erklärung. Dieser Wert wird daher in den folgenden Ausführungen genutzt.

Region

Baden-Württemberg liegt beim Mediangehalt an zweiter Stelle in Deutschland. Hier verdienen die Menschen 47.806 Euro brutto. Nur in Hessen bekommen die Arbeitnehmer mehr (47.840 Euro). Auf Rang drei liegen Bayern und Hamburg (46.800 Euro). Auf dem letzten Platz liegt Mecklenburg-Vorpommern (34.320 Euro). Heruntergebrochen auf die Städte liegt Frankfurt an der Spitze (54.080 Euro) vor München (53.886 Euro) und Stuttgart (53.592 Euro).

Die Top-Berufe bei den Akademikern

Bei den Akademikern verdienen die Ärzte im Median am meisten. Hier liegt das Bruttogehalt bei 78.317 Euro. Auf Platz zwei folgen Vertriebler (62.379 Euro) vor Unternehmensberatern (62.119 Euro).

Die Top-Berufe bei beruflicher Ausbildung

Wer sich für eine berufliche Ausbildung entscheidet, hat als Finanzexperte die besten Gehaltsaussichten. Das Bruttogehalt beträgt hier im Median 43.175 Euro. Es folgen die IT-Experten (42.758 Euro) und Personaler (42.011 Euro).

Größe des Unternehmens

Außerdem spielt die Größe des Unternehmens eine Rolle beim zu erwartenden Gehalt. Firmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern bezahlen 59.280 Euro brutto im Median. Bei Betrieben zwischen 5000 bis 500 Arbeitnehmer sind es 50.756 Euro. Unternehmen mit 500 bis 50 Angestellten liegen bei 44.163 Euro. Kleine Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern entlohnen mit 37.440 Euro.