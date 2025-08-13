Steppi sorgt für Furore: „Plötzlich kam er um die Ecke“ – Neues Maskottchen mischt Steinheim auf

Seit Kurzem taucht in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auf Festen immer wieder ein Maskottchen in einem Steppenelefant-Kostüm auf. Was hat es damit auf sich?

Mit manchen Maskottchen ist nicht gut Kirschen essen. Der Grotifant zum Beispiel, der die Farben des Fußball-Clubs KFC Uerdingen vertritt, hat den Ruf einer Skandalnudel weg, soll sogar schon in ein Handgemenge verwickelt gewesen sein. Steppi dagegen, der neuerdings bei Veranstaltungen in Steinheim im Rampenlicht steht, tut keiner Fliege etwas zu Leide und gilt als ausgesprochen kinderlieb. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Steppenelefant zu einem Sympathieträger entwickelt. „Es ist mega, dass es ihn gibt“, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter.

Das würden bestimmt viele Bürger der Kommune unterstreichen. Etliche fragen sich aber auch, was es mit dem Maskottchen auf sich hat und wer in dem Ganzkörper-Kostüm steckt. Zuletzt mischte sich Steppi unter die Besucher, die vor dem alten Bahnhöfle darauf anstießen, dass vor 115 Jahren das Skelett eines Steppenelefanten beim Sandabbau geborgen wurde. Bei 30 Grad im Schatten war der Auftritt unter dem dicken Fell wahrscheinlich nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Und doch verbreitete Steppi gute Laune.

Der Rathauschef war zunächst ziemlich perplex, dass das Wahrzeichen der Stadt zum wandelnden Maskottchen geworden war. „Seine Premiere hat Steppi beim Marktplatzfest gefeiert. Beim Fassanstich kam er plötzlich um die Ecke“, sagt Winterhalter mit einem Schmunzeln. Gerade Kinder seien entzückt, wenn sie mit Steppi für ein Foto posieren könnten. Der Steppenelefant sei ein prima Werbeträger.

Zu verdanken hat die Stadt all das dem örtlichen Fasnetsverein. Das Motiv des Steppenelefanten als Wahrzeichen von Steinheim sei in der Vergangenheit immer mal wieder für närrische Aktivitäten aufgegriffen worden, sagt der Vorsitzende Danny Arnold. Man repräsentiere schließlich auch die Kommune. Die jüngste Kampagne habe dann sogar unter dem Motto „Mit Steppi durch die Fasnet“ gestanden. Als Geschenk bei Veranstaltungen habe man gebackene Steppenelefanten mit im Gepäck gehabt. „Das kam sehr gut an“, sagt Arnold.

Steppi hat der Fasnetsverein nicht nur als Maskottchen, sondern auch in gebackener Form im Portfolio. Foto: Fasnetsverein Steinheim

Eine Stufe weiter ging Susi Daunquart. Das Mitglied des Fasnetsvereins besitze schon mehrere Kostüme und habe das Steppi-Outfit bei einer Firma bestellt, die solche Ganzkörper-Verkleidungen professionell anfertige, berichtet Danny Arnold. Daunquart schlüpfe selbst in die Steppi-Rolle, aber auch andere Mitglieder des Fasnetsvereins, der das Kostüm finanziert hat. „Das war nicht ganz billig“, sagt Danny Arnold. Dafür ist die Spezialanfertigung aber auch mit einem Ventilator in der Rückengegend ausgestattet. Die Steppi-Darsteller erhalten dadurch Abkühlung. Zudem gewinne das Kostüm durch die Luft an Volumen und wirke mächtiger, was zu einem Steppenelefant passe, erläutert der Vorstand der Narren.

Allerdings kann nicht jeder zum Steppi werden. „Ich selbst bin mit 1,83 Meter zum Beispiel zu groß. Das Kostüm ist für kleinere Personen maßgeschneidert, die so um die 1,70 Meter sind“, erklärt Arnold. Die Narren mit dem richtigen Maß haben auf jeden Fall allerhand zu tun. „Wir bekommen viele Anfragen, ob Steppi auftreten kann“, sagt Arnold. Man sei zum Beispiel bei Vereinsveranstaltungen zu Gast. „Und für die Zukunft wollen wir immer dann dabei sein, wenn etwas Größeres in der Stadt auf dem Programm steht“, betont er.

Steppi gilt als sehr kinderlieb. Foto: Fasnetsverein Steinheim

Schon dick im Kalender angestrichen ist ein Termin im kommenden Jahr außerhalb von Steinheim. „Wir werden am 6. Mai beim Maskottchentreffen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest sein. Das wird ein echter Höhepunkt“, sagt Danny Arnold. Bei der jüngsten Auflage waren hier zum Beispiel das Fritzle vom VfB Stuttgart, Lurchi von den MHP Riesen Ludwigsburg oder der Breuni-Bär von Breuningerland am Start. Mit Steppi wird im Frühjahr ein ganz neuer Sympathieträger plötzlich ums Eck kommen.