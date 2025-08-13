Steppi sorgt für Furore: „Plötzlich kam er um die Ecke“ – Neues Maskottchen mischt Steinheim auf

Seit Kurzem taucht in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auf Festen immer wieder ein Maskottchen in einem Steppenelefant-Kostüm auf. Was hat es damit auf sich?
Mit manchen Maskottchen ist nicht gut Kirschen essen. Der Grotifant zum Beispiel, der die Farben des Fußball-Clubs KFC Uerdingen vertritt, hat den Ruf einer Skandalnudel weg, soll sogar schon in ein Handgemenge verwickelt gewesen sein. Steppi dagegen, der neuerdings bei Veranstaltungen in Steinheim im Rampenlicht steht, tut keiner Fliege etwas zu Leide und gilt als ausgesprochen kinderlieb. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Steppenelefant zu einem Sympathieträger entwickelt. „Es ist mega, dass es ihn gibt“, sagt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter.