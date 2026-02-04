Stephen Dürr ist an Tag 12 aus dem Dschungelcamp geflogen - und nimmt es gelassen. Die Kindheit auf dem Campingplatz half ihm durch die Strapazen, erklärt er im Exit-Interview. Außerdem spricht er über seine Erfahrungen mit Gil Ofarim und den Ärger wegen seiner Nacktdusche.
Diesmal traf es ihn wirklich: Nach mehrmaligem Wackeln ist Stephen Dürr (51) an Tag 12 aus dem Dschungelcamp (auch bei RTL+) ausgeschieden. Die Entscheidung der Zuschauer nahm der Schauspieler gefasst auf - immerhin konnte er nach den vorherigen Shows auch schon ein bisschen damit rechnen.