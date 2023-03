1 Prinz Harry war bei Stephen Colbert zu Gast. Foto: imago/NurPhoto

Wer schon immer mal wissen wollte, vor welchen Tieren sich Prinz Harry fürchtet und was er sich für den Rest seines Lebens wünscht, dem hilft US-Moderator Stephen Colbert nun weiter.









Prinz Harry (38) hat Angst vor Schlangen und große Pläne. Das verriet der in die USA ausgewanderte Sohn von König Charles III. (74) nun Stephen Colbert (58). Wenige Wochen nachdem sich der Herzog von Sussex mit dem US-Moderator vor einem Live-Publikum zusammengesetzt hatte, um über seine Autobiografie "Spare" (deutscher Titel "Reserve") zu reden, läuft nun das Fragen-Segment von "The Late Show" mit ihm. In dem aufgezeichneten Clip, der unter anderem auch auf Twitter zu sehen ist, beantwortet Prinz Harry Colberts 15 Fragen, die er zuvor schon einer Reihe von Prominenten wie Michelle Obama (59), Cate Blanchett (53), Bono (62) oder Robert De Niro (79) gestellt hatte.

Auf die Frage, was er am liebsten rieche, antwortete der Royal dabei charmant: "Meine Frau". Über das Kompliment freute sich vor dem Bildschirm sicherlich nicht nur Herzogin Meghan (41), auch Colberts Publikum zeigte sich begeistert.

Harry hat Angst vor Schlangen

Außerdem verriet Harry in der Fragerunde, dass er wahrscheinlich mal seine "zerrissenen Boxershorts" aussortieren sollte und dass er das englische Rugby-Team beim WM-Finale 2003 um Autogramme gebeten hatte. Die Zuschauer erfuhren zudem, dass der Herzog von Sussex Angst vor Schlangen hat: Haie möge er auch nicht, aber die blieben zumindest im Meer. "Schlangen können überall hinkommen."

Der Moderator fragte Prinz Harry dann am Ende, welche fünf Worte den Rest seines Lebens am besten beschreiben würden. Die Antwort des 38-Jährigen: "Freiheit, Glück, Klarheit, Raum, Liebe."

Prinz Harry schaut "The Crown"

Anfang Januar, als der Royal zu Gast in der "The Late Show with Stephen Colbert" war, hatte er bereits verraten, dass er die Netflix-Serie "The Crown" schaut. Die TV-Show zeichnet fiktional das Leben von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) und ihrer Familie nach.

"Ja, ich habe einiges von 'The Crown' gesehen", sagte er. Offenbar hat er auch die neuen Folgen schon geschaut. "Das ältere Zeug und das neuere Zeug" kenne er, so Harry, der anschließend darüber scherzte, dass er beim Schauen der Serie einen Faktencheck unterziehe.