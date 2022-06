Ihre Tochter Sophie hat in Bayern geheiratet

1 Sophie Bagusat (re.), die Tochter von Stephanie von Pfuel, ist unter der Haube. Foto: imago images/Marja / imago images/Zeppo

Die Tochter von Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel, Sophie Bagusat, hat einen schwedischen Unternehmersohn geheiratet. Die Trauung fand auf Schloss Tüßling statt.















Sophie Bagusat, die Tochter von Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel (61), hat geheiratet. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, gab sie dem schwedischen Unternehmersohn Alexander Bergmann auf Schloss Tüßling das Jawort und nahm seinen Namen an. "Ich freue mich total, dass die beiden jetzt geheiratet haben nach zwölf Jahren Zusammensein", sagte Stephanie von Pfuel. "Es war eine freie Trauung, keine kirchliche. Abends haben wir mit 150 Gästen im Ballsaal gefeiert."

2019 war ihr Sohn Karl Bagusat nach einem tragischen Verkehrsunfall mit 26 Jahren gestorben. "Wir haben ihn natürlich erwähnt", erklärte die Gräfin. Fotos zeigen die Brautmutter in einem blauen Ensemble aus Jacke und Kleid. Die Braut hatte sich in ein weißes Kleid mit Spitzenoberteil in Blüten-Optik und schlichtem Rock geworfen. Bräutigam Alexander Bergmann trug einen Cutaway.