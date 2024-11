Stelp-Spendengala: 525 000 Euro, um Menschen zu helfen

2400 Euro fürs VfB-Stadion aus Lego. 10 000 Euro für eine Reise nach Belgien. 21 000 Euro für ein von den Mannschaften signiertes Trikot vom Champions-League-Sieg des VfB bei Juventus Turin. Die Stelp-Spendengala im Mercedes-Museum hatte viel zu bieten und die mehr als 300 Gäste im besonderen Ambiente des Atriums hatten viel zu geben. Weit nach Mitternacht konnte Stelp-Gründer Serkan Eren die Spendensumme des Abends verkünden: 525 000 Euro.

Ein Abend voller Widersprüche

Wer zur Stelp-Gala geht, muss sich auf einen Abend voller Widersprüche, Brüche, Kipppunkte gefasst machen, also ein Spiegelbild dessen, wie die Welt gerade ist. Roter Teppich, Fotowand, Blitzlichtgewitter - und Bilder von Krieg, Zerstörung und Verzweiflung auf der Leinwand drinnen. Champagner und Menü mit Karotten-Lax auf Kräuterwaffel, Ravioli mit Kürbisfüllung oder Kakaofrucht in verschiedenen Texturen - und auf der Bühne erzählt ein Projekthelfer aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Jemen, wie dringend dort Lebensmittel benötigt werden. Und während die deutsche Nationalmannschaft zur gleichen Zeit in Freiburg die Mannschaft von Bosnien-Herzegowina besiegt, wird im Mercedes-Museum für ein Projekt in Bihac für Kinder mit Behinderung gespendet - weil sie vom bosnischen Staat kaum Unterstützung bekommen.

Hilfe in 17 Ländern

Stelp nahm im Jahr 2015 seinen Anfang unter dem Namen Balkanroute Stuttgart. Heute hat der Verein 594 Mitglieder, 407 Partnerinnen und Partner, die mit ihren monatlichen Spenden für die Strukturkosten aufkommen, und 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die im Stuttgarter Café Natan in der Katharinenstraße Schichten übernehmen oder bei Events wie der Spendengala helfen. Und so die vielen Stelp-Projekte auf der ganzen Welt mit ermöglichen. Die Organisation ist inzwischen in 17 Ländern auf drei Kontinenten aktiv, ermöglicht in rund 20 Projekten, dass es den dort von Krieg, Naturkatastrophen und Armut in all ihren erschreckenden Auswirkungen betroffenen Menschen wenigstens ein bisschen besser geht.

Es gab Tränen

279 bis 429 Euro haben die Gäste der Gala für ihre Tickets bezahlt, gekommen sind sie in Smoking, langen und auch mal hoch geschlitzten Abendkleidern. Eine gewisse Großzügigkeit sollte aber jede und jeder mitbringen. Es gab viele Gelegenheiten, dies zu zeigen: beim Losverkauf für die Tombola, bei der Auktion, direkt am Tisch durch Spenden.

Serkan Eren verschonte seine Gäste nicht. Er wies sie darauf hin, dass sie zu den reichsten fünf Prozent der Menschheit gehörten. Der Krieg in der Ukraine dauere schon 1000 Tage, im Gaza-Streifen seien Zehntausende von Kindern betroffen - während in den USA „ein verrückter Sexist und Rassist” Präsident werde und immer mehr Deutsche Faschisten in die Landtage wählten. Für ihn geht es um Menschlichkeit: „Wir möchten euch mit extrem harten Bildern zeigen, wie es draußen aussieht.” Die Bilder sorgten für die eine oder andere Träne.

Bausa und Culcha Candela traten auf

Die Spendengala wurde durch zahlreiche Sponsoren ermöglicht. Prominente wie Timo Hildebrand, Karo Kauer oder Kool Savas sorgten für Glanz, Bausa, Culcha Candela oder der Comedian Özcan Cosar für Unterhaltung und Spaß zwischendurch. Der gesamte Spendenbetrag fließt in die Organisation und in die Stelp-Projekte.