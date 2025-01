1 Die Auswirkungen des Stellwerkfehlers sind auch in Fellbach noch spürbar. Es fährt nur jede dritte Bahn. Foto: Eva Schäfer

Eine Stellwerkstörung hat den S-Bahn-Verkehr in Richtung Schorndorf und Backnang aus dem Takt gebracht. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Wie lange die Störung noch anhält, ist unklar.











„S3 nach Backnang fällt aus, S2 nach Schorndorf heute circa zehn Minuten später.“ Sofort nachdem die Durchsage aus dem Lautsprecher an der S-Bahnhaltestelle in Bad Cannstatt zu Ende ist, ruft eine Mutter bei der Kita ihres Kindes an. „Komme später, ich hoffe, die nächste Bahn fährt“, sagt sie in ihr Telefon.