Aufgrund einer Reparatur am Stellwerk an der S-Bahnstation Backnang (Rems-Murr-Kreis) kommt es bei den S-Bahnen der Linie S4 zu Fahrplanabweichungen.

Wie der Verkehrs- und Tarifverbund (VVS) am Freitag mitteilte, ist wegen der Stellwerkstörung aktuell kein Zugverkehr zwischen Marbach und Backnang möglich. Seit 7.30 Uhr ist ein Notverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Marbach und Backnang eingerichtet. Das werde laut Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn am Freitagnachmittag noch bis Montagabend so bleiben.

Auf ihrem X-Account (ehemals Twitter) veröffentlichte die S-Bahn Stuttgart am Freitag einen Haltestellenkarten zur besseren Übersicht für betroffene Fahrgäste an den beiden Bahnstationen in Marbach und Backnang. „Wir benötigen Spezial-Techniker und können noch nicht prognostizieren, wann die Reparaturen abgeschlossen sind“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitagnachmittag. Dadurch sei voraussichtlich bis Montagabend, 22.04., kein Zugverkehr möglich.

Im Diagramm unserer Zeitung werden aktuelle Verspätungen im S-Bahnverkehr dargestellt, hohe Werte stehen für viele verspätete Züge. Die Daten stammen vom Portal „s-bahn-chaos.de“.

Fahrgäste werden gebeten, die Anzeigen am Bahnsteig zu beachten und die Fahrten rechtzeitig online zu prüfen.