21 Bei der Ausstellung im „Stellwerk S“ gibt es so einiges zu entdecken. Foto: Andreas Rosar /Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das „Stellwerk S“ in Herrenberg bietet einen ganz besonderen Blick auf Stuttgart. Der Stuttgarter Wolfgang Frey hat in akribischer Kleinarbeit die Landeshauptstadt im Mini-Format mit Modelleisenbahnen gebaut. Die Ausstellung begeistert die Besucher nach wie vor.

Stuttgart - Was zunächst nur nach einer Ausstellung für Liebhaber von Modelleisenbahnen klingt, zieht alte und junge Besucher in seinen Bann. Das „Stellwerk S“ ist eine Miniaturversion der Stuttgarter Innenstadt, wie sie vor 30 Jahren ausgesehen hat.

Erschaffen hat die Wunderwelt mit den vielen, originalgetreuen Details der Stuttgarter Wolfgang Frey im Maßstab 1:160. 1978 fing er mit dem Basteln an, 34 Jahre später war das Werk vollendet. In der Mini-Version von Stuttgart herrscht ein wildes Treiben: Züge fahren, Lichter leuchten und in den Büros sitzen kleine Figuren am Schreibtisch. Klar, dass bei so viel Detailreichtum nicht nur Kinderaugen strahlen.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck in unserer Bildergalerie.

Öffnungszeiten und Preise

Das „Stellwerk S“ hat immer von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass in die Ausstellung ist um 17 Uhr.

Kinder zahlen 4 Euro Eintritt, Erwachsene 7,50 Euro.