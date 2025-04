Stellwerk im Stuttgarter Westen: Kulturdenkmal lockt bei schönem Wetter mit einem Pop-up-Café

1 Am Stellwerk West rauscht die Gäubahn vorbei. Foto: Lichtgut

Das Stellwerk West, das der Grafikdesigner Kurt Weidemann bis zu seinem Tod im Jahr 2011 als Atelier nutzte, ist nun auch ein Pop-up-Café – bei schönem Wetter freitags und samstags im Freien.











Die Bierzapfanlage, für die der Gestalter Kurt Weidemann in seinem Atelier im Stellwerkhäuschen im Stuttgarter Westen bekannt war, ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Alkohol gibt es auch nicht bei Kerstin Kübler, die als neue Pächterin des historischen Kleinods zur Pop-up-Bewirtung einlädt. In dem idyllischen Garten, in dem etwa 20 Gäste Platz finden, werden Kaffee und Kuchen serviert. Bei schönem Wetter ist das Café, direkt an den Gleisen der Gäubahn, freitags und samstags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In diesem ungewöhnlichen Ambiente atmet man die Vergangenheit.