Stellplätze in Bernhausen: Das Parkhaus ist zurück – und doch erstaunlich leer

Stellplätze in Bernhausen

1 Obwohl der Ärger über den Parkdruck in Bernhausen seit Jahren groß ist, stehen hier nur eine Handvoll Autos. Foto: Caroline Holowiecki

Schon vor Weihnachten sind die unteren Geschosse des P+R-Parkhauses in Bernhausen zumindest als Zwischenlösung wiedereröffnet worden. Obwohl der Ärger über den Parkdruck im Stadtteil seit Jahren groß ist, steht hier aktuell nur eine Handvoll Autos.











Link kopiert



Bereits kurz vor Weihnachten haben sowohl die Stadtverwaltung als auch der Oberbürgermeister Christoph Traub über die sozialen Netzwerke darauf aufmerksam gemacht, zudem wurden große Banner mit dem Wort „Geöffnet“ angebracht. Das Parkhaus in Bernhausen ist wieder da – zumindest teilweise. Die oberen Ebenen sind in der Vergangenheit zwar abgetragen worden, die unteren wurden jedoch zur Nutzung hergerichtet. 110 Parkplätze stehen zur Verfügung. Der Verwaltungschef zeigte sich schon am 20. Dezember hoch erfreut, dass das Parken deutlich früher als erwartet möglich ist, er sprach von einem vorgezogenen Geschenk zu Weihnachten.