Die Nachfolge von Gabriele Nießen im Ludwigsburg ist geklärt – allerdings nur vorläufig.

Ludwigsburg - Das vierte Dezernat im Ludwigsburger Rathaus ist nicht nur zuständig für die Stadtentwicklung, sondern ganz offenbar auch für Überraschungen. Die erste Überraschung produzierte es bereits bei seiner Gründung: Fast ohne Diskussion ist das zusätzliche Dezernat vor gut eineinhalb Jahren eingerichtet worden. Dann: Kaum, dass die Stelle besetzt war, ist sie schon wieder vakant. Und, die dritte Überraschung: Bei der Suche nach einem Nachfolger für die nach Bremen wechselnde Gabriele Nießen, 55, verzichtet die Stadt auf einen Headhunter. Obwohl in den letzten Jahren ohne dessen Dienste fast keine Spitzenposition im Rathaus besetzt werden konnte. „So chancenlos sind wir nicht“, glaubt Robert Nitzsche, der Personalchef im Rathaus.

Suche auf eigene Faust

Zwei Gründe haben zur Rückbesinnung auf die klassische Methode geführt. Zum einen, so Nitzsche, ist die Stelle nun quasi kein unbeschriebenes Blatt mehr. Die Stadt wisse inzwischen genauer als vor eineinhalb Jahren, wonach sie suche. Zum anderen gelte es in sparsamer Zeit etwas schärfer auf die Kosten zu achten. Und da lässt sich mit dem Verzicht auf einen Personalberater – so die offizielle Bezeichnung für einen Headhunter – eine erkleckliche Summe sparen. Bis zu 50 000 Euro kostet die Suche nach einem Bürgermeister durch einen Profi.

Stattdessen wird die Stadt nun selbst aktiv. Sie schaltet Anzeigen in Tageszeitungen und Fachforen – und sie setzt verstärkt auf die direkte Ansprache potenzieller Kandidaten. Dies galt bislang als der große Vorteil eines Headhunters, da es sich für Kommunen nicht schickte, Spitzenjobber abzuwerben. Auch deshalb waren Personalberater in Ludwigsburg gut beschäftigt. Mit ihrer Hilfe wurden der Chef des Eigenbetriebs für Tourismus und Events gefunden, ein weiterer Geschäftsführer für die Stadtwerke, der Kommandant der Feuerwehr, der Leiter des Nachhaltige Mobilität und eben Gabriele Nießen als vierte Dezernentin.

Auch die Grünen sind nun überzeugt

Sollte die Eigeninitiative der Stadt nicht von Erfolg gekrönt sein, könne man noch immer einen Headhunter beauftragen, so Nitzsche. Der aktuelle Plan sieht vor, dass das vierte Dezernat etwa im Sommer des kommenden Jahres wieder eine Leitung hat. Bis dahin übernimmt Albert Geiger den Posten von Gabriele Nießen, die am 1. Februar als Staatsbaurätin im Bremer Senat antritt. Albert Geiger, 62, leitet das Bürgerbüro Bauen, das im vierten Dezernat angesiedelt ist. Vor allem aber ist er die dienstälteste Führungskraft in diesem Verwaltungsbereich, was ihn laut einer Pressemitteilung zum natürlichen Vertreter des Dezernats nach innen mache. Die Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften leiten abwechselnd der OB Matthias Knecht und die Bürgermeister Konrad Seigfried und Michael Ilk.

Wenn man es genau nimmt, ist auch die Tatsache, dass die Stelle anstandslos ausgeschrieben wird, eine kleine Überraschung. Vor eineinhalb Jahren waren die Grünen leicht skeptisch, ob ein viertes Dezernat nötig ist. Nun jedoch sagt der Fraktionschef Michael Vierling: „Die Stelle lohnt sich.“