Stellenausschreibung ist online: Prinz William und Kate suchen Privatsekretär mit besonderer Fähigkeit

Wer fließend Walisisch spricht, äußerst diskret ist und in London lebt, kann sich auf jene Stelle bewerben, die Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) ausgeschrieben haben: Der Prinz und die Prinzessin von Wales suchen jemanden, der ihnen hilft, ihre Beziehung zur gleichnamigen Nation ihres königlichen Titels zu stärken.

In der offiziellen Stellenbeschreibung heißt es, ihre königlichen Hoheiten stellen einen neuen stellvertretenden Privatsekretär ein, der sich ihren Mitarbeitern im Kensington Palace in London anschließt (das offizielle Büro von Prinz William und Kate). Die unbefristete Position erfordert laut Anzeige nicht nur außergewöhnliche Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, sondern auch die Beherrschung der schwierigen walisischen Sprache: "Konversationssicheres Walisisch ist unerlässlich und fließendes Walisisch, sowohl geschrieben als auch gesprochen, ist wünschenswert."

Lesen Sie auch

"Eine aufregende Gelegenheit"

"Dies ist eine aufregende Gelegenheit, sich dem engagierten Team im Kensington Palace anzuschließen und ihren königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, zu unterstützen", wird die Stelle in einem kurzen Text beworben. Weiter heißt es darin: "Der stellvertretende Privatsekretär für Wales und Großbritannien wird die Planung und Durchführung der meisten öffentlichen Engagements ihrer königlichen Hoheiten in Wales, Schottland und Nordirland leiten und zur Entwicklung der Strategie des Haushalts beitragen, um die Wirkung in den konstituierenden Nationen des vereinigten Königreichs zu maximieren, mit besonderem Schwerpunkt auf Wales."

Gesucht wird ein Kandidat oder Kandidatin "mit einer nachgewiesenen Fähigkeit, produktive Beziehungen zu einer Vielzahl von Einzelpersonen und Institutionen aufzubauen, einem proaktiven, praktischen Ansatz, während Sie in einem kleinen und agilen Team arbeiten". Gewünscht sei außerdem "ein starkes Verständnis für die walisischen Gemeinschaften, Angelegenheiten, Regierung und Wirtschaft".

Das Gehalt ist Verhandlungssache

Bewerbungen sollten online über die Royalvacancies.tal.net eingereicht werden. Über eine mögliche Gehaltsspanne wird in der Anzeige nichts geschrieben.

König Charles wünscht sich mehr Einsatz für Wales

In seiner ersten Rede als König hatte Charles (75) seinen ältesten Sohn und seine Schwiegertochter zum neuen Prinzen und Prinzessin von Wales ernannt: "Mit Catherine neben ihm wird unser neuer Prinz und unsere neue Prinzessin von Wales, wie ich weiß, weiterhin unsere nationalen Gespräche inspirieren und führen und dazu beitragen, den Rand in den Mittelpunkt zu bringen, wo lebenswichtige Hilfe gegeben werden kann." Dazu benötigt das Paar offenbar dringend Nachhilfe in Walisisch.