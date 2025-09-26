Stellenabbau und Umbrüche: Hat der Bosch-Konzern seine sozialen Wurzeln verloren?

Robert Boschs soziale und gesellschaftspolitische Überzeugungen gelten seinen Nachfolgern bis heute als Leitlinie. In den massiven Stellenstreichungen sieht der Betriebsrat nun einen Traditionsbruch. Eine historische Überprüfung.
Hinweis: Dieser Text stammt vom Februar 2024. Bereits damals hatte der Konzern angekündigt, weitreichend Stellen zu streichen. Weltweit ging es dabei bis vor kurzem um etwa 9000 Stellen. Nun verkündete der Bosch-Konzern am 25. September 2025, dass weitere 13.000 Stellen in Deutschland abgebaut werden - die meisten davon in Baden-Württemberg. Hier lesen Sie die neusten Entwicklungen.