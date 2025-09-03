Stellenabbau in Sachsenheim: Wer muss gehen? Zeit der Ungewissheit bei Feintool

Die Rettung des Feintool-Standorts Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) hat einen hohen Preis: 160 Mitarbeiter müssen gehen. Das belastet auch Betriebsrat Andreas Ivenz.
Andreas Ivenz ist nicht zu beneiden. Der Betriebsratsvorsitzende von Feintool ist praktisch den ganzen Tag damit beschäftigt, existenzielle Fragen zu beantworten. Seit wenigen Tagen steht fest, dass das Unternehmen doch am Standort Sachsenheim festhält. Der Preis: 160 Arbeitsplätze fallen weg. Wer muss gehen? Diese Frage treibt die Mitarbeiter um und löst große Unsicherheiten aus.