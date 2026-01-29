Stellenabbau: Boschler kritisieren im Bundestag ihre Geschäftsführung scharf

Bosch-Beschäftige haben auf Einladung des Linke-Fraktionsvorsitzenden Luigi Pantisano in Berlin den Blick auf die geplante Waiblinger Werksschließung gelenkt.
Luigi Pantisano hat eine ganze persönliche Beziehung zum Waiblinger Bosch-Standort. „Vom Wohnzimmer meiner Eltern aus konnte ich von klein auf das Werk schauen“, sagt der Linke-Fraktionsvize im Bundestag mit dem Wahlkreis in Stuttgart. „Ein paar meiner Klassenkameraden haben dort später auch eine Ausbildung gemacht“, so der Waiblinger weiter und dass ihm deshalb die dortigen Bosch-Beschäftigten besonders am Herz lägen. Einige von ihnen hat er eine Einladung nach Berlin ausgesprochen, der die Boschler am Donnerstag gefolgt sind.