Stellenabbau bei SEB: Auch WMF-Standort Geislingen betroffen?

Groupe SEB streicht bis zu 2100 Stellen. Die Produktion in Hayingen, Riedlingen und Diez wird geschlossen. Die Folgen für Geislingen sind unklar.
Das Schlagwort „Neuausrichtung“ haben die Mitarbeiter der WMF in den vergangenen Jahren oft gehört. Eine der gravierendsten Folgen einer „strategischen Neuausrichtung“ des Unternehmens in jüngerer Zeit war 2020 die Schließung der Kochgeschirrfertigung in Geislingen und die Verlagerung an andere Standorte im Ausland. Es folgte zum 1. Januar 2024 die Aufspaltung der WMF in fünf rechtlich selbstständige Geschäftseinheiten im „Skyline-Projekt“.