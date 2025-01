Stellenabbau bei Balluff in Neuhausen: Betriebsrat: Viel Verunsicherung in der Belegschaft

1 Düstere Stimmung bei Balluff: In der Belegschaft ist die Verunsicherung groß, nachdem die Geschäftsführung Pläne zum Stellenabbau angekündigt hat. Foto: Ines Rudel

Nach der Ankündigung der Geschäftsführung, Personal abbauen zu wollen, haben bei Balluff in Neuhausen (Kreis Esslingen) die Verhandlungen mit dem Betriebsrat begonnen. Dieser sieht die Notwendigkeit, das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Die Arbeitnehmervertreter haben aber das Ziel, dass weniger Stellen gestrichen werden.











Auch zwei Wochen nach der ersten Nachricht, dass Balluff Stellen streichen will, fällt der Begriff Schock im Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Dennis Eismann. Vor allem mit Blick auf die Größenordnung, in der laut Plänen der Geschäftsführung Personal reduziert werden soll: Von etwa 275 am Stammsitz Neuhausen war in der Stellungnahme des Unternehmens die Rede – etwa jeder vierte der insgesamt 1189 Jobs am Standort. Eismann erinnert daran, dass bereits ab 2020 Stellen abgebaut worden waren. „Und jetzt viereinhalb Jahre später so etwas wieder zu haben, das ist für die Belegschaft natürlich eine extrem schwierige und herausfordernde Situation.“