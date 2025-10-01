Robin Wright und Tochter Dylan Penn glänzten bei der Pariser Fashion Week Seite an Seite in der Front Row von Stella McCartney - und zogen mit ihrem stilsicheren Auftritt alle Blicke auf sich.
Die Paris Fashion Week zieht zahlreiche große Namen in die französische Hauptstadt. Bei der Show von Stella McCartney (54) versammelten sich am Dienstagabend zahlreiche Stars, darunter auch Hollywoodstar Robin Wright (59) und ihre Tochter Dylan Penn (34). Das Duo nahm in der Front Row neben Model Cara Delevingne (33) Platz und posierte anschließend gemeinsam mit der britischen Designerin.