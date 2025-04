Stele für Ehrenbürger: Weissach errichtet Gedenkstele für Herbert Linge

1 Der im vergangenen Jahr verstorbene Herbert Linge soll mit einer Ehrenstele in Weissach geehrt werden. Foto: /Markus Leser

Am ehemaligen Geburtshaus von Herbert Linge will die Gemeinde Weissach im Mai eine Stele zu Ehren des 2024 verstorbenen Ehrenbürgers errichten.











Link kopiert



In Weissach ist Herbert Linge auch über ein Jahr nach seinem Tod noch immer jedem ein Begriff. Ganz eng ist und bleibt sein Name mit der Unternehmensgeschichte der Firma Porsche verknüpft. Der Rennfahrer, Stuntman und einst enger Vertrauter von Ferry Porsche, verstarb am 5. Januar 2024 im Alter von 95 Jahren. Für seine herausragenden Verdienste um die Gemeinde Weissach wurde er schon im Jahr 2006 zum Ehrenbürger ernannt. Außerdem hat er für seine Initiative zur Einführung einer Rettungskette an Rennstrecken das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.