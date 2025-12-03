Steinmeier in London: Prinzessin Kate trägt ihren Sandringham-Mantel – und Dianas Ohrringe

Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender noch am Flughafen Heathrow. Kate bringt dafür einen Klassiker zurück.
Das die Windsor-Damen ihre Outfits koordinieren, ist bekannt, schon Queen Elizabeth II. legte Wert auf ein harmonisches Gesamtbild ihrer Familie. So trugen Königin Camilla und Prinzessin Kate zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender beide: Blau.