Steinmeier besucht König Charles im Dezember

Jetzt ist es offiziell: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist Anfang Dezember zum Staatsbesuch nach London. König Charles III. wird das deutsche Staatsoberhaupt dort mit höchsten protokollarischen Ehren empfangen. Es ist der erste deutsche Staatsbesuch in Großbritannien seit 27 Jahren.
Das Bundespräsidialamt hat den bevorstehenden Staatsbesuch von Frank-Walter Steinmeier (69) im Vereinigten Königreich offiziell bestätigt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird der Bundespräsident gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender (63) vom 3. bis 5. Dezember 2025 auf Einladung von König Charles III. (76) nach Großbritannien reisen. Der dreitägige Aufenthalt markiert einen historischen Moment in den deutsch-britischen Beziehungen.