Steinheimer Marktplatz: Kahlschlag in der Stadtmitte startet

Kahlschlag in der Stadtmitte startet

1 Der Marktplatz wird ein anderes Gesicht und ein neues Rathaus bekommen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Ortskern von Steinheim wird sich in den nächsten Monaten so stark verändern wie wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Grund ist, dass die Stadt ein neues Rathaus bauen und dabei zugleich den Marktplatz umgestalten lassen will. Um dafür Platz zu schaffen, macht man allerdings zunächst Tabula rasa: vier teils ortsbildprägende Gebäude werden abgerissen.