Steinheimer in TV-Show: Nach der Krebserkrankung bei Ninja Warrior Germany am Start

Thomas Irawan aus Steinheim an der Murr geht bei der beliebten TV-Sendung in den Hindernisparcours. Daran wäre vor einigen Jahren nicht zu denken gewesen.
Auf die Newbies, also die Neueinsteiger, wird in der TV-Sendung Ninja Warrior Germany immer ein spezielles Augenmerk gerichtet. Wie schlagen sie sich im Hindernis-Parcours? Können sie vielleicht sogar den etablierten Stars der Szene wie Moritz Hans oder René Casselly Paroli bieten? Insofern dürfte auch der Steinheimer Thomas Irawan in der aktuellen Staffel der Show besonders im Rampenlicht stehen, feiert er dort doch seine Premiere. Darüber hinaus hat er eine außergewöhnliche Geschichte mit im Gepäck. Ein persönlicher Schicksalsschlag hat ihn in Richtung des Extremsports geführt.