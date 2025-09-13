Steinheimer Beigeordneter: Stephan Retter will Oberbürgermeister in Mühlacker werden
Stephan Retter bei seiner Amtseinführung in Steinheim 2021 – nun will er OB in Mühlacker werden. Foto: Werner Kuhnle

Seit vier Jahren ist Stephan Retter Erster Beigeordneter in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Nun soll es in Mühlacker (Enzkreis) der erste Chefposten werden.

Es gibt Namen, die sind wie gemacht dafür, Politiker zu werden. Stephan Retter hat so einen Namen. Der Erste Beigeordnete der Stadt Steinheim an der Murr tritt an, um neuer Oberbürgermeister von Mühlacker, der größten Stadt im Enzkreis, zu werden. In den Wahlkampf geht er in den sozialen Medien mit einem Hashtag, der vermutlich unabsichtlich eine zweite Ebene hat: „#RetterFürMühlacker“.

 

Seit vier Jahren ist Retter in Steinheim im Amt, als Erster Beigeordneter führt er das Amt für Finanzen und Organisation. 2022 übernahm er zudem die Führung der Kommunalen Netzgesellschaft Steinheim an der Murr sowie die Wärmenetz Stienheim GmbH. Zuvor war er in Sindelfingen Leiter des städtischen Amtes für Digitalisierung. „Durch meine vielfältige Erfahrung in Führungsämtern der Kommunalverwaltung bringe ich das notwendige Fachwissen und Führungserfahrung mit, um ein Rathaus zu führen“, heißt es deshalb auf Retters Website.

Am Samstag hat Retter auf seinem Instagram-Profil offiziell den Wahlkampf eingeläutet. Gewählt wird in Mühlacker am 19. Oktober.

 