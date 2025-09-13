Steinheimer Beigeordneter: Stephan Retter will Oberbürgermeister in Mühlacker werden

1 Stephan Retter bei seiner Amtseinführung in Steinheim 2021 – nun will er OB in Mühlacker werden. Foto: Werner Kuhnle

Seit vier Jahren ist Stephan Retter Erster Beigeordneter in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Nun soll es in Mühlacker (Enzkreis) der erste Chefposten werden.











Es gibt Namen, die sind wie gemacht dafür, Politiker zu werden. Stephan Retter hat so einen Namen. Der Erste Beigeordnete der Stadt Steinheim an der Murr tritt an, um neuer Oberbürgermeister von Mühlacker, der größten Stadt im Enzkreis, zu werden. In den Wahlkampf geht er in den sozialen Medien mit einem Hashtag, der vermutlich unabsichtlich eine zweite Ebene hat: „#RetterFürMühlacker“.