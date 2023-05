Umweltschutz in Steinheim

Paulina hat ihre Mama Melanie Schuch davon überzeugt, dass Zugfahren besser fürs Klima ist als das Fliegen.

Während Politiker noch darüber diskutieren, wie man Energieknappheit, Ressourcenverschwendung und Erderwärmung am wirkungsvollsten begegnen kann, sind einige Grundschüler schon einen großen Schritt weiter. Wie zum Beispiel die 10-jährige Paulina Schuch, die in die vierte Klasse der Blankensteinschule in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) geht.