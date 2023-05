1 Viele der Gäste kamen bewusst nach Steinheim – wegen der regionalen Herkunft der Weine. Foto: Ralf Poller/Avanti

Zum zweiten Mal lud die Fußballabteilung des TSG Steinheim zum Weindorf ein – mit großer Resonanz – vor allem am Samstagabend.









„Wenn hier bei uns am Ort so etwas angeboten wird, muss man das natürlich unterstützen, wir sind dabei!“ Frank Herzer und seine Frau Christina waren sich einig: Es gibt gute Gründe, das zweite Steinheimer Weindorf zu besuchen. Und natürlich, so Herzer, „haben wir ja auch sehr gute Weine hier in der Gegend.“ Darauf stießen sie mit einem befreundeten Ehepaar an.