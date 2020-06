5 Die Unfallstelle in Steinheim wurde abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Vier Männer hantieren am Pfingstsonntag auf einem Balkon in Steinheim und wollen ein Sofa an einem Seil in den Garten lassen. Dann kippt plötzlich der Boden unter ihren Füßen weg.

Steinheim - Als sich vier Männer auf dem Balkon befanden, kippte dieser plötzlich weg. Am Pfingstsonntag wurden insgesamt fünf Personen verletzt, als gegen 16.15 Uhr in Steinheim (Region Ludwigsburg) in der Stettiner Straße ein Balkon einstürzte. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Was war passiert? Vier Männer im Alter zwischen 47 und 58 Jahren wollten ein Sofa vom ersten Obergeschoss mit einem Seil nach unten lassen. Dann geschah das Unglück und die Männer stürzten mit dem Balkon in den Garten. Alle Beteiligten wurden verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Eine Frau befand sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wurde ebenfalls verletzt, aber nur leicht.

Nun wird ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Neben der Feuerwehr, mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.